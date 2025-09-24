Direktori Syarikat
Ericsson
Ericsson Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in Sweden di Ericsson berkisar dari SEK 426K seyear untuk JS4 hingga SEK 945K seyear untuk JS8. Pakej pampasan yeanan median in Sweden berjumlah SEK 690K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ericsson. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
JS4
(Tahap Permulaan)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Ericsson?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Saintis Penyelidikan

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Ericsson in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 944,867. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Jurutera Perisian role in Sweden is SEK 690,490.

