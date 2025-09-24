Direktori Syarikat
Ericsson
Pakej pampasan Perunding Pengurusan median in United States di Ericsson berjumlah $130K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ericsson. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Ericsson
Senior Strategy Consultant
Plano, TX
Jumlah setahun
$130K
Tahap
L3
Asas
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Ericsson?

$160K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perunding Pengurusan di Ericsson in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $198,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ericsson untuk peranan Perunding Pengurusan in United States ialah $130,000.

