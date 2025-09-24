Direktori Syarikat
Pampasan Jurutera Perkakasan in Sweden di Ericsson berkisar dari SEK 484K seyear untuk JS5 hingga SEK 720K seyear untuk JS7. Pakej pampasan yearan median in Sweden berjumlah SEK 618K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ericsson. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Lihat 2 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Ericsson?

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

ASIC Engineer

Soalan Lazim

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Jurutera Perkakasan sa Ericsson in Sweden ay may taunang kabuuang bayad na SEK 912,422. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ericsson para sa Jurutera Perkakasan role in Sweden ay SEK 618,023.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Ericsson

Sumber Lain