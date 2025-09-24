Pampasan Jurutera Perkakasan in Sweden di Ericsson berkisar dari SEK 484K seyear untuk JS5 hingga SEK 720K seyear untuk JS7. Pakej pampasan yearan median in Sweden berjumlah SEK 618K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ericsson. Kemaskini terakhir: 9/24/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
