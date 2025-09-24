Direktori Syarikat
Ericsson
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

Ericsson Saintis Data Gaji

Pakej pampasan Saintis Data median in India di Ericsson berjumlah ₹5.66M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ericsson. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹5.66M
Tahap
JS6
Asas
₹5.35M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹314K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Ericsson?

₹13.98M

Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Saintis Data at Ericsson in India sits at a yearly total compensation of ₹7,762,301. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Saintis Data role in India is ₹5,476,621.

