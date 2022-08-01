Direktori Syarikat
EquityZen
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

EquityZen Gaji

Gaji EquityZen berkisar dari $70,350 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $237,308 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas EquityZen. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Akauntan
$70.4K
Penganalisis Perniagaan
$109K
Pereka Produk
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Jurutera Perisian
$237K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di EquityZen ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $237,308. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di EquityZen ialah $109,450.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk EquityZen

Syarikat Berkaitan

  • Square
  • Intuit
  • Apple
  • Lyft
  • Airbnb
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain