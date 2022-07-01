Direktori Syarikat
EquiLend
EquiLend Gaji

Gaji EquiLend berkisar dari $6,472 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $119,400 untuk Undang-undang di peringkat tinggi. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $17.5K
Undang-undang
$119K
Pengurus Projek
$6.5K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$35.7K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di EquiLend ialah Undang-undang at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $119,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di EquiLend ialah $26,584.

