Equal Experts Gaji

Gaji Equal Experts berkisar dari $42,771 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $299,495 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Equal Experts. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $42.8K

Jurutera Perisian Backend

Penganalisis Data
$61.2K
Perunding Pengurusan
$205K

Perekrut
$109K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$188K
Arkitek Penyelesaian
$299K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Equal Experts ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $299,495. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Equal Experts ialah $148,650.

