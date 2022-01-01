Equal Experts Gaji

Gaji Equal Experts berkisar dari $42,771 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $299,495 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Equal Experts . Dikemas kini terakhir: 9/12/2025