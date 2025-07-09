Direktori Syarikat
Epson
Epson Gaji

Gaji Epson berkisar dari $45,338 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $162,810 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Epson. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

$160K

Operasi Perniagaan
$84.6K
Penganalisis Perniagaan
$109K
Saintis Data
$45.3K

Sumber Manusia
$82.3K
Pengurus Produk
$151K
Pengurus Projek
$163K
Jurutera Jualan
$62.7K
Jurutera Perisian
$48.4K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Epson ialah Pengurus Projek at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $162,810. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Epson ialah $83,446.

Sumber Lain