Direktori Syarikat
Epic Games
Epic Games Gaji

Gaji Epic Games berkisar dari $52,260 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $445,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Epic Games. Dikemas kini terakhir: 11/20/2025

Jurutera Perisian
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Permainan Video

Pengurus Produk
L3 $184K
L5 $445K
Pemasaran
Median $180K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $400K
Pengurus Projek
Median $205K
Arkitek Penyelesaian
Median $238K
Akauntan
$76.4K
Penganalisis Perniagaan
$191K
Pengurus Sains Data
$288K
Saintis Data
$161K
Penganalisis Kewangan
$281K
Sumber Manusia
$88K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$67.6K
Operasi Pemasaran
$147K
Pereka Produk
$68.6K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$193K
Pengurus Program
$151K
Perekrut
$77.4K
Jualan
$52.3K
Penganalisis Keselamatan Siber
$80.6K
Pengurus Program Teknikal
$166K
Amanah dan Keselamatan
$137K
Jadual Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
Options

Di Epic Games, Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Epic Games ialah Pengurus Produk at the L5 level dengan jumlah pampasan tahunan $445,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Epic Games ialah $166,165.

Sumber Lain

