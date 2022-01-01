Epic Games Gaji

Gaji Epic Games berkisar dari $52,260 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $445,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Epic Games. Dikemas kini terakhir: 11/20/2025
Di Epic Games, Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
