EPI-USE Labs Gaji

Gaji EPI-USE Labs berkisar dari $127,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $190,045 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas EPI-USE Labs . Dikemas kini terakhir: 11/20/2025