EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Gaji

Gaji EPI-USE Labs berkisar dari $127,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $190,045 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas EPI-USE Labs. Dikemas kini terakhir: 11/20/2025

Jurutera Perisian
$127K
Arkitek Penyelesaian
$190K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di EPI-USE Labs ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $190,045. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di EPI-USE Labs ialah $158,723.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk EPI-USE Labs

Sumber Lain

