ePaisa Gaji

Gaji ePaisa berkisar dari $16,996 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $126,664 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ePaisa . Dikemas kini terakhir: 11/20/2025