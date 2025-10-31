Direktori Syarikat
Enfusion
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Enfusion Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Enfusion berjumlah $121K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Enfusion. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Pakej Median
company icon
Enfusion
Software Engineer
Chicago, IL
Jumlah setahun
$121K
Tahap
Entry
Asas
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15.8K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
0 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Enfusion?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Enfusion in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $325,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Enfusion untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $120,000.

