Enfusion Gaji

Gaji Enfusion berkisar dari $50,113 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $120,750 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Enfusion. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $121K

Jurutera Perisian Full-Stack

Akauntan
$116K
Penganalisis Perniagaan
$90.3K

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$61K
Pengurus Projek
$50.1K
Pengurus Program Teknikal
$78.4K
Penulis Teknikal
$67.3K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Enfusion ialah Jurutera Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $120,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Enfusion ialah $78,390.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Enfusion

Sumber Lain