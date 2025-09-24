Pampasan Jurutera Perisian in Romania di Endava berkisar dari RON 91.1K seyear untuk Software Engineer hingga RON 356K seyear untuk Principal Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Romania berjumlah RON 114K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Endava. Kemaskini terakhir: 9/24/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
