  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

Emplifi Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Czech Republic di Emplifi berjumlah CZK 1.48M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Emplifi. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Jumlah setahun
CZK 1.48M
Tahap
-
Asas
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 140K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Emplifi?

CZK 3.49M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CZK 654K+ (kadang kala CZK 6.54M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Emplifi in Czech Republic berada pada jumlah pampasan tahunan CZK 1,667,182. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Emplifi untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Czech Republic ialah CZK 1,452,608.

