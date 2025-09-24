Pampasan Jurutera Perisian in United States di Elsevier berkisar dari $89.6K seyear untuk Software Engineer 1 hingga $148K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $110K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Elsevier. Kemaskini terakhir: 9/24/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
