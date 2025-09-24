Direktori Syarikat
Ellucian
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Ellucian Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in Mexico di Ellucian berjumlah MX$352K seyear untuk L1. Pakej pampasan yeanan median in Mexico berjumlah MX$356K.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer 1
L1(Tahap Permulaan)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$3.07M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Ellucian?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Ellucian in Mexico berada pada jumlah pampasan tahunan MXMX$25,560,620. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ellucian untuk peranan Jurutera Perisian in Mexico ialah MXMX$6,832,568.

