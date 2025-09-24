Pampasan Jurutera Perisian in Mexico di Ellucian berjumlah MX$352K seyear untuk L1. Pakej pampasan yearan median in Mexico berjumlah MX$356K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ellucian. Kemaskini terakhir: 9/24/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu