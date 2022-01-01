Direktori Syarikat
Ellucian
Ellucian Gaji

Gaji Ellucian berkisar dari $35,930 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $151,443 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ellucian. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $100K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $98K
Penganalisis Perniagaan
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Pengurus Projek
$104K
Jualan
$151K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$41.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ellucian ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $151,443. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ellucian ialah $99,000.

