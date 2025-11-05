Direktori Syarikat
EDF FR Jurutera Mekanikal Gaji di Greater Paris Area

Pakej pampasan Jurutera Mekanikal median in Greater Paris Area di EDF FR berjumlah €42.6K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan EDF FR. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Jumlah setahun
€42.6K
Tahap
L3
Asas
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Mekanikal di EDF FR in Greater Paris Area berada pada jumlah pampasan tahunan €43,378. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di EDF FR untuk peranan Jurutera Mekanikal in Greater Paris Area ialah €42,550.

