Direktori Syarikat
ECS
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

ECS Gaji

Gaji ECS berkisar dari $7,236 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $226,125 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ECS. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $140K

Jurutera Data

Penganalisis Keselamatan Siber
Median $85K
Penganalisis Perniagaan
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Pengurus Sains Data
$151K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$89.6K
Pemasaran
$102K
Jurutera Mekanikal
$7.2K
Pengurus Program
$118K
Pengurus Projek
$64.7K
Arkitek Penyelesaian
$181K
Pengurus Program Teknikal
$226K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at ECS is Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $226,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ECS is $117,600.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ECS

Syarikat Berkaitan

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain