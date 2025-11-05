Direktori Syarikat
Echo Global Logistics
Echo Global Logistics Jurutera Perisian Gaji di Greater Chicago Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Chicago Area di Echo Global Logistics berjumlah $90K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Echo Global Logistics. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Echo Global Logistics
Software Engineer
Chicago, IL
Jumlah setahun
$90K
Tahap
Software Engineer
Asas
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Echo Global Logistics?
Lihat Pekerjaan Terbuka
Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Echo Global Logistics in Greater Chicago Area berada pada jumlah pampasan tahunan $132,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Echo Global Logistics untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Chicago Area ialah $110,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Echo Global Logistics

Sumber Lain