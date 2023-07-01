Direktori Syarikat
E-Pak Manufacturing
E-Pak Manufacturing Gaji

Gaji median E-Pak Manufacturing ialah $9,950 untuk Akauntan . Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas E-Pak Manufacturing. Dikemas kini terakhir: 11/20/2025

Don't get lowballed
Akauntan
$10K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di E-Pak Manufacturing ialah Akauntan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $9,950. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di E-Pak Manufacturing ialah $9,950.

