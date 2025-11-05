Direktori Syarikat
Duck Creek Technologies Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in New York City Area di Duck Creek Technologies berjumlah $220K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Duck Creek Technologies. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Jumlah setahun
$220K
Tahap
-
Asas
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Tahun di syarikat
17 Tahun
Tahun pengalaman
17 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Duck Creek Technologies in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $227,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Duck Creek Technologies untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in New York City Area ialah $220,000.

