Direktori Syarikat
DSTA
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

DSTA Gaji

Julat gaji DSTA adalah dari $60,214 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $156,800 untuk Pengurus Projek di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja DSTA. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $75K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
$60.2K
Jurutera Perkakasan
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Pengurus Program
$127K
Pengurus Projek
$157K
Penganalisis Keselamatan Siber
$81.9K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$111K
Pengurus Program Teknikal
$124K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at DSTA is Pengurus Projek at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DSTA is $96,527.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk DSTA

Syarikat Berkaitan

  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain