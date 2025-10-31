Pampasan Jurutera Perisian in United States di DRW berkisar dari $203K seyear untuk L2 hingga $387K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $259K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan DRW. Kemaskini terakhir: 10/31/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
