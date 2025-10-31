Direktori Syarikat
DRW
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

DRW Saintis Data Gaji

Pakej pampasan Saintis Data median in United Kingdom di DRW berjumlah £152K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan DRW. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Pakej Median
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£152K
Tahap
L1
Asas
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
0 Tahun
Apakah tahap kerjaya di DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Saintis Data tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di DRW in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £247,598. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di DRW untuk peranan Saintis Data in United Kingdom ialah £119,156.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk DRW

Syarikat Berkaitan

  • Point72
  • Akuna Capital
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Figure
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain