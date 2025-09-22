Direktori Syarikat
Druva
Druva Penulis Teknikal Gaji

Pakej pampasan Penulis Teknikal median in India di Druva berjumlah ₹2.5M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Druva. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Pakej Median
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Jumlah setahun
₹2.5M
Tahap
Staff Technical Writer
Asas
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
11 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Druva?

₹13.95M

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penulis Teknikal di Druva in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹4,497,794. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Druva untuk peranan Penulis Teknikal in India ialah ₹2,534,224.

Sumber Lain