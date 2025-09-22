Pampasan Jurutera Perisian in India di Druva berkisar dari ₹2.59M seyear untuk Staff Software Engineer hingga ₹6.68M seyear untuk Principal Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹4.59M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Druva. Kemaskini terakhir: 9/22/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
