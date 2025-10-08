Pampasan Jurutera Perisian Keselamatan in United States di Dropbox berjumlah $357K seyear untuk IC3. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $290K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dropbox. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$357K
$209K
$128K
$21.3K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Dropbox, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)