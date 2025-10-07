Pampasan Pereka UX in United States di Dropbox berkisar dari $172K seyear untuk IC1 hingga $411K seyear untuk IC5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $309K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dropbox. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Dropbox, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)