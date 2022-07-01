DrFirst Gaji

Julat gaji DrFirst adalah dari $113,565 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Produk di hujung bawah hingga $189,050 untuk Sumber Manusia di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja DrFirst . Terakhir dikemas kini: 8/18/2025