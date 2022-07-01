Direktori Syarikat
Drata
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Drata Gaji

Gaji Drata berkisar dari $101,584 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $242,676 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Drata. Dikemas kini terakhir: 9/9/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Sumber Manusia
$188K
Pemasaran
$173K
Pereka Produk
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Pengurus Projek
$140K
Jualan
$102K
Jurutera Perisian
$243K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Drata ni Jurutera Perisian at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $242,676. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Drata ni $156,770.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Drata

Syarikat Berkaitan

  • Microsoft
  • Databricks
  • Coinbase
  • Stripe
  • DoorDash
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain