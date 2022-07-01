Drata Gaji

Gaji Drata berkisar dari $101,584 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $242,676 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Drata . Dikemas kini terakhir: 9/9/2025