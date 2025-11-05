Direktori Syarikat
Draper
Draper Jurutera Mekanikal Gaji di Greater Boston Area

Pakej pampasan Jurutera Mekanikal median in Greater Boston Area di Draper berjumlah $125K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Draper. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Draper
hardware Mechanical Engineer
Cambridge, MA
Jumlah setahun
$125K
Tahap
L3
Asas
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
6 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Draper?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Mekanikal di Draper in Greater Boston Area berada pada jumlah pampasan tahunan $231,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Draper untuk peranan Jurutera Mekanikal in Greater Boston Area ialah $125,000.

