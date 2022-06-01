Dragos Gaji

Julat gaji Dragos adalah dari $96,900 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $348,250 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Dragos . Terakhir dikemas kini: 8/18/2025