Dragos Gaji

Julat gaji Dragos adalah dari $96,900 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $348,250 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Dragos. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $195K
Sumber Manusia
$96.9K
Pereka Produk
$215K

Penganalisis Keselamatan Siber
$181K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$223K
Arkitek Penyelesaian
$348K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Dragos is Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dragos is $204,960.

