Drager Gaji

Julat gaji Drager adalah dari $51,270 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $168,840 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Drager. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Jurutera Mekanikal
$123K
Pengurus Produk
$169K
Pengurus Projek
$51.3K

Jualan
$88.6K
Jurutera Perisian
$86.4K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$90.8K
Arkitek Penyelesaian
$106K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Drager ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $168,840. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Drager ialah $90,847.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Drager

