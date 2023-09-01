DPG Media Gaji

Julat gaji DPG Media adalah dari $44,948 dalam pampasan total tahunan untuk Pemasaran di hujung bawah hingga $134,980 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja DPG Media . Terakhir dikemas kini: 8/18/2025