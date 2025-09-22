Direktori Syarikat
DP World
DP World Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in India di DP World berkisar dari ₹2.21M seyear untuk SDE hingga ₹4.97M seyear untuk Group SDE 2. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹4.08M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan DP World. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
SDE
(Tahap Permulaan)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 6 Lebih Tahap
₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di DP World?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di DP World in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹6,635,935. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di DP World untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹3,987,642.

