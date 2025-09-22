Pampasan Jurutera Perisian in India di DP World berkisar dari ₹2.21M seyear untuk SDE hingga ₹4.97M seyear untuk Group SDE 2. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹4.08M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan DP World. Kemaskini terakhir: 9/22/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu