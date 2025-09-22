Direktori Syarikat
DP World
  • Gaji
  • Pengurus Produk

  • Semua Gaji Pengurus Produk

DP World Pengurus Produk Gaji

Pakej pampasan Pengurus Produk median in India di DP World berjumlah ₹6.78M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan DP World. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Pakej Median
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹6.78M
Tahap
Senior
Asas
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹997K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di DP World?

₹13.94M

Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di DP World in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹11,170,115. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di DP World untuk peranan Pengurus Produk in India ialah ₹6,543,810.

