DP World Gaji

Julat gaji DP World adalah dari $22,984 dalam pampasan total tahunan untuk Operasi Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $108,463 untuk Pengurus Program Teknikal di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja DP World. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Jurutera Perisian
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Pengurus Produk
Median $77.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $78.9K

Operasi Perkhidmatan Pelanggan
$23K
Penganalisis Data
$46.6K
Pereka Perindustrian
$81.6K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$37.3K
Pengurus Program Teknikal
$108K
Penulis Teknikal
$41.4K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at DP World is Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

