Doxy.me Gaji

Gaji Doxy.me berkisar dari $116,415 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $181,398 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Doxy.me. Dikemas kini terakhir: 11/20/2025

Jurutera Perisian
Median $179K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pemasaran
$116K
Pengurus Produk
$116K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$181K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Doxy.me ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $181,398. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Doxy.me ialah $147,889.

Sumber Lain

