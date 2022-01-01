Direktori Syarikat
Doximity Gaji

Julat gaji Doximity adalah dari $120,000 dalam pampasan total tahunan untuk Pemasaran di hujung bawah hingga $299,000 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Doximity. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $210K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pemasaran
Median $120K
Pengurus Produk
Median $299K

Saintis Data
Median $125K
Pembangunan Perniagaan
$124K
Penganalisis Data
$219K
Pereka Produk
$225K
Jualan
$225K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Di Doximity, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Doximity ialah Pengurus Produk dengan pampasan total tahunan sebanyak $299,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Doximity ialah $214,550.

