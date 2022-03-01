Direktori Syarikat
Julat gaji Dow adalah dari $34,354 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Produk di hujung bawah hingga $417,900 untuk Penganalisis Kewangan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Dow. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $103K

Saintis Penyelidikan

Jurutera Mekanikal
Median $125K

Jurutera Pembuatan

Jurutera Kimia
Median $104K

Jurutera Penyelidikan

Saintis Data
Median $164K
Akauntan
$72.6K
Jurutera Bioperubatan
$107K
Penganalisis Perniagaan
$103K
Pembangunan Korporat
$95.7K
Penganalisis Data
$45.3K
Pengurus Sains Data
$164K
Jurutera Elektrik
$111K
Penganalisis Kewangan
$418K
Jurutera Perkakasan
$130K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$80.4K
Jurutera Bahan
$139K
Pereka Produk
$34.4K
Pengurus Produk
$279K
Pengurus Projek
$116K
Jualan
$80.6K
Arkitek Penyelesaian
$209K
Pengurus Program Teknikal
$61.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Dow ialah Penganalisis Kewangan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $417,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Dow ialah $107,460.

