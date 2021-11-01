Direktori Syarikat
DoubleVerify
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

DoubleVerify Gaji

Julat gaji DoubleVerify adalah dari $67,609 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $340,290 untuk Pengurus Program Teknikal di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja DoubleVerify. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $208K
Pengurus Produk
Median $170K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $255K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Akauntan
$113K
Penganalisis Perniagaan
$67.6K
Penganalisis Data
$108K
Saintis Data
$249K
Sumber Manusia
$113K
Pereka Produk
$194K
Pengurus Projek
$143K
Jualan
$136K
Pengurus Program Teknikal
$340K
Penyelidik UX
$111K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di DoubleVerify ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $340,290. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di DoubleVerify ialah $142,722.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk DoubleVerify

Syarikat Berkaitan

  • QuinStreet
  • Microsoft
  • Oracle
  • Visa
  • ServiceNow
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain