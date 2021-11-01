DoubleVerify Gaji

Julat gaji DoubleVerify adalah dari $67,609 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $340,290 untuk Pengurus Program Teknikal di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja DoubleVerify . Terakhir dikemas kini: 8/18/2025