DotPe Gaji

Julat gaji DotPe adalah dari $3,629 dalam pampasan total tahunan untuk Operasi Pemasaran di hujung bawah hingga $53,678 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja DotPe . Terakhir dikemas kini: 8/18/2025