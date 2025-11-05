Direktori Syarikat
Dotdash Meredith
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Edmonton Metropolitan Region

Dotdash Meredith Jurutera Perisian Gaji di Edmonton Metropolitan Region

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Edmonton Metropolitan Region di Dotdash Meredith berjumlah CA$107K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dotdash Meredith. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Jumlah setahun
CA$107K
Tahap
Software Engineer 2
Asas
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.1K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Dotdash Meredith?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Dotdash Meredith in Edmonton Metropolitan Region berada pada jumlah pampasan tahunan CA$190,068. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Dotdash Meredith untuk peranan Jurutera Perisian in Edmonton Metropolitan Region ialah CA$101,773.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Dotdash Meredith

Syarikat Berkaitan

  • Apple
  • Roblox
  • Databricks
  • SoFi
  • Square
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain