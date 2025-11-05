Pampasan Jurutera Perisian in Canada di Dotdash Meredith berkisar dari CA$48.3K seyear untuk Software Engineer 1 hingga CA$113K seyear untuk Software Engineer 2. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$84.5K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dotdash Meredith. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
