Pakej pampasan Pereka UX median in United States di Dotdash Meredith berjumlah $122K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dotdash Meredith. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Pakej Median
company icon
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Jumlah setahun
$122K
Tahap
L2
Asas
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Dotdash Meredith?
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka UX di Dotdash Meredith in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $159,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Dotdash Meredith untuk peranan Pereka UX in United States ialah $122,000.

