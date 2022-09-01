Direktori Syarikat
Dotdash Meredith
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Dotdash Meredith Gaji

Julat gaji Dotdash Meredith adalah dari $80,400 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Keselamatan Siber di hujung bawah hingga $162,180 untuk Pereka Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Dotdash Meredith. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $144K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $145K
Pemasaran
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operasi Pemasaran
$141K
Pereka Produk
$162K
Pengurus Projek
$126K
Penganalisis Keselamatan Siber
$80.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$123K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Dotdash Meredith to Pereka Produk at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $162,180. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Dotdash Meredith wynosi $140,700.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Dotdash Meredith

Syarikat Berkaitan

  • Tesla
  • PayPal
  • Google
  • Roblox
  • Intuit
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain