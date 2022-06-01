Direktori Syarikat
dormakaba
dormakaba Gaji

Julat gaji dormakaba adalah dari $18,526 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perkakasan di hujung bawah hingga $170,056 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja dormakaba. Terakhir dikemas kini: 8/18/2025

$160K

Jurutera Perkakasan
$18.5K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$147K
Pereka Produk
$70.4K

Jurutera Perisian
$89.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$170K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di dormakaba ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $170,056. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di dormakaba ialah $89,367.

