Domo
Domo Gaji

Gaji Domo berkisar dari $22,928 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Grafik di peringkat rendah hingga $183,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Domo. Dikemas kini terakhir: 10/14/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $155K
Pereka Produk
Median $115K

Pereka UX

Pengurus Produk
Median $183K

Pemasaran
Median $183K
Pembantu Pentadbiran
$44.8K
Saintis Data
$125K
Pereka Grafik
$22.9K
Perekrut
$141K
Jualan
$163K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$159K
Pengurus Program Teknikal
$77.4K
Tiada jawatan anda?

Tiada jawatan anda?


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Domo, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Domo ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $183,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Domo ialah $140,700.

